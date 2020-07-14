У вівторок, 14 липня, в Одесі розгуляється штормовий вітер

Як повідомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вітер підніметься через протистояння теплих повітряних мас зі сходу і більш прохолодних з боку заходу, передає Politeka.net.

Згідно з їх даними, весь день в місті буде спостерігатися мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду, однак пориви вітру можуть досягати 15-24 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме 15-17 °С, вдень повітря прогріється до 24-26 °C

Температура морської води 21-22 °C

По Одеській області очікуватиметься мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 12-17 ° С, вдень 21-26 °C

На автодорогах області видимість добра.

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Так, в розпал курортного сезону пляжники стали помічати безліч шприців з голками, які плавають в морі, так і валяються на піску.

"Шприци з голками в морі і на пляжах. Нам про це пишуть вже не перший раз, вчора читач, за його словами, близько 20 штук зібрав на Ланжероні», - йдеться у публікації.

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