На вулицях Одеси помічений автомобіль незвичайного забарвлення
Фотознімки ексклюзивного авто марки Mercedes S-Class оприлюднили в Instagram-сторінці «odessa_cars_power», передає Politeka.net.
На кадрах можна побачити, що авто має біло-чорне забарвлення, яке найбільше нагадує мармур. Можна припустити, що автомобіль просто обтягнули в спеціальну плівку, а не перефарбовували заради цього.
Також в очі впадає те, що на автомобілі коштують номери київської області з рідкісними цифрами 0001.
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Користувачі в соцмережах активно коментують рідкісне авто, при цьому їх думки розділилися, так як незвичайна забарвлення сподобалася далеко не всім.
«У мене плитка у ванній такої забарвлення», «Поки не доганяю цю моду», «На стилі», «Кайфовий😍 зустрічав його на трасі🚀», - коментують в мережі.
Раніше ми повідомляли, в мережі показали фото Ланоса з крутими номерами, які дорожче самого авто.
Незвичайний автомобіль помічений в Одесі.
У автомобіля ZAZ Lanos рідкісні номери “0001“. Хоча офіційно вони коштують 30 тисяч гривень, на “сірому“ ринку їх продають значно дорожче. Причому дешеві машини з крутими номерами “світяться“ не рідко. Вважається, що таким чином номера рекламуються. Або ж мова про так званих “перевесах“ - коли рідкісні красиві номери спеціально закріплюють за недорогими машинами, щоб їх ніхто не забрав.
Нагадаємо, цинічний маршрутчик образив багатодітну матір з малюками, Одеса в люті: «двічі за день»
А ще Politeka писала, фура на ходу перекинулася під Одесою, кадри НП: "все розкидане по узбіччі"
Також Politeka повідомляла, що масштабне ДТП сталося в Одесі, авто розкидало по трасі, багато швидких.