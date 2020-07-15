Поутихша було спека поверне собі колишні позиції в Одесі

Про те, яка погода чекає одеситів і гостей міста в середу, 15 липня, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

За їх даними, ясна погода очікується в Одесі вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, але ненадовго. Без опадів.

Вітер північно-західний, вдень південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-16 °С, вдень 23-25 °C

Температура морської води 21-22 °C

В Одеській області синоптики обіцяють мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, вдень південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16 °С, вдень 23-28 °C

На автодорогах області видимість добра.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі області питна вода виявилася поганої якості.

Про це повідомляє прес-служба Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України.

В Одеській області епідеміологи відібрали 171 пробу питної води для дослідження на санітарно-мікробіологічні та хімічні показники.

Наголошується, що проби були відібрані з 2 по 9 липня.

За результатами дослідження виявилося, що питна вода в Одесі, Подільську, Болграді, Арцизі, Сарате і селах Маразлиевка і Жовтий Яр Татарбунарського району не відповідає санітарним вимогам.

Крім того, виявилися проблеми з санітарно-мікробіологічними станом води в Подольську і селі Маразліївка.

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