У чиновника – один з найдорожчих автопарків на Одещині

Голова одеської облради Сергій Паращенко володіє одним з найдорожчих автопарків в регіоні

Про це пише Politeka, посилаючись на Вessarabiainform.

Видання стверджує, що в декларації чиновника відомостей про ці машини немає, хоча дружину чиновника-бізнесмена частенько бачать за кермом різних елітних автомобілів.

Журналісти стверджують, що Rolls Royce, Bentley, Porsche і інші автомобілі записані на фермерські фірми Паращенко. Уточнюється, що протизаконного в цьому нічого немає, однак загальна вартість автомобілів все одно дивує.

Найбільше транспорту записано на "Агрофірму "Бургуджи", якою володіє Паращенко. У фірми – 62 одиниці автотранспорту. Крім "Мазів" і "Камазів", тут можна знайти Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan, два Porsche Cayenne, Bentley Bentayga, Range Rover, а також Lexus GX 460, Lexus RX 200T, Lexus LX 570.

Крім цього, у фірми є машини і "простіше" – Toyota Land Cruiser, Mitsubishi L200 і Pajero, Volkswagen Transporter. Лише на цій фірмі у Сергія Паращенко автомобілів майже на 3 мільйона доларів.

На "Агрофірму Ташлик", яка також належить чиновникові, записані декілька елітних автомобілів, серед яких Rolls-Royce Ghost і два Porsche Cayenne.

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