У центрі Одеси компанія з п'яти чоловіків перевернула автомобіль і втекла

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ролик в Youtube КУ "Центр-077".

Судячи з відеокадрів, пригода сталася 11 липня близько четвертої ранку на розі вулиць Рішельєвській і Грецька. Молоді люди спочатку гуляли по місту, потім – підійшли до перехрестя, перевернули на бік "Таврію", яка мирно стояла в паркувальній кишені.

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На цей хуліганський вчинок їм знадобилися лічені секунди. Після чого чоловіки кинулися бігти, подальший маршрут порушників частково потрапив на відеокамери спостереження.

Раніше Politeka писала, що в Одесі стався напад на поліцейських, є постраждалі. Інцидент стався на вулиці Маразліївській, повідомляють в місцевій поліції.

Водій Daewoo Lanos здійснив наїзд на дорожній знак і коли до нього підійшли патрульні, щоб скласти протокол, сказився і накинувся на них з кулаками. Хуліган завдав кілька ударів копам по голові, а потім спробував сховатися.

А в передмісті Одеси нетверезий чоловік відкрив стрілянину в під'їзді. Про пригоду, яка сталася в одній з багатоповерхівок у селі Лиманка, що під Одесою, повідомила прес-служба обласного ГУНП.

За даними поліцейських, до них надійшов сигнал від охоронців, про те, що в під'їзд будинку зайшов п'яний чоловік і почав хуліганити, а коли вони намагалися його заспокоїти, здійснив кілька пострілів. На щастя, ніхто не постраждав.

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