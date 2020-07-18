Страшна аварія сталася сьогодні вранці, 18 липня, в Ізмаїльському районі
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба ДСНС.
За інформацією рятувальників, фатальна ДТП сталася сьогодні вранці близько 7:45 біля населеного пункту Саф'яни.
Рятувальникам надійшов дзвінок про зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті якого загинули шестеро осіб.
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Удар був настільки сильним, що від зіткнення загинули всі пасажири і водій "вісімки", а також дві людини, які знаходилися в Mitsubishi, передає видання BessarabiaInform.
В результаті страшної ДТП також постраждали троє людей, серед яких - дитина. Їх з різними травмами екстрено госпіталізували в медичний заклад.
До деблокації загиблих були залучені шість чоловік особового складу та дві одиниці техніки ДСНС. Слідчим ще належить з'ясувати всі обставини смертельної аварії в Одеській області.
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