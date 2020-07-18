Після страшних аварій на одеській трасі поліція приступає до цілодобового чергування на небезпечних ділянках
Таку інформацію оприлюднили у прес-службі поліції Одеської області передає Politeka.net.
У суботу, 18 липня, на дорогах Одеської області сталося кілька трагічних ДТП, в результаті яких загинули дев'ять осіб і п'ять постраждали.
«З сьогоднішнього дня за дорученням голови одеської поліції всі аварійно-складні ділянки доріг міжнародного і регіонального значення будуть цілодобово контролюватися нарядами груп реагування патрульної поліції», - йдеться в повідомленні.
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Наголошується, що поліцейські будуть приділяти підвищену увагу дотриманню водіями, в тому числі транспортних засобів, що здійснюють пасажирські перевезення, правил дорожнього руху.
Також будуть виявляти порушників, які допускають перевищення швидкості руху і створюють ситуації, які можуть призвести до аварій.
Крім того, посилиться контроль за поведінкою дітей на вулично-дорожній мережі, щоб запобігти їх травмування.
В результаті ДТП, що сталася сьогодні близько дев'ятої години ранку на автодорозі Київ-Одеса біля Любашовки, загинув 38-річний пішохід.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Волга» скоїв наїзд на пішохода — мешканця Миколаївської області, який, вийшовши з автомобіля «Renault Master», перетинав дорогу. Потерпілий від отриманих травм загинув миттєво, а водій з місця пригоди зник. Пізніше поліцейські встановили і затримали водія.
Ще одна фатальна аварія сталася вранці біля населеного пункту Сафяни Ізмаїльського району, у якій загинули шість осіб. Всі вони померли до приїзду швидкої допомоги.
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