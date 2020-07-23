Путінський корабель влаштував провокацію під час морських навчань «Сі Бриз-2020» у Чорному морі

Про це повідомляє «Думська» з посиланням на власні джерела.

Стало відомо, що корабель РФ провокував болгарський військовий корвет "Бодрі" на міжнародних навчаннях, намагаючись перешкодити їх проведення.

Командир російського військового корабля зажадав покинути цей сектор, так як країна-агресор порахувала його своїм. У свою чергу «Бодрі» не став вступати в конфронтацію, яка могла закінчитися стріляниною, і змінив курс, виконавши незаконне вимога.

При цьому болгарський корабель знаходився у винятковій економічній зоні України.

Думська пише, що після того, як в Чорному морі почалися морські навчання, Росія раптово оголосила про своїх, ділянки яких впритул проходять, а в кількох місцях навіть перетинаються з зонами практичних стрільб кораблів-учасників «Сі Бриз». Тому виникають ситуації, коли кораблі можуть перебувати відразу у двох закритих зонах.

Раніше ми писали, що в акваторію Чорного моря зайшов американський десантний корабель USS Oak Hill (LSD-51). Така інформація з'явилася на сайті Шостого флоту США.

Повідомляється, що корабель приєднається до американському есмінцю USS Porter і вони разом будуть проводити "операції з безпеки на морі і підвищувати регіональну стабільність на море, спільну готовність і військово-морський потенціал з союзниками і партнерами в регіоні".

Наголошується, що це третій захід у Чорне море цього корабля, вперше він відзначився у 1997 році і в 2018-м.

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