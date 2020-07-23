Про дівчину немає вапна вже півроку

Стало відомо про те, що поліція в Одесі розшукує 21-річну дівчину з Вінниці

За даними прес-служби регіонального ГУНП, останній раз Сніжана Куцолабська виходила на зв'язок з матір'ю ще в грудні минулого року, а після безслідно зникла, передає Politeka.net.

За деякими відомостями, зникла дівчина може перебувати в Одесі.

Прикмети Сніжани: зріст 165-167 див., худорлявої статури, очі темно-зелені, волосся чорне, до плечей.



В поліції закликали, з будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, прохання повідомити за телефоном (068) 863-30-47, (063) 287-92-85 (0432) 59-49-00 або 102.

Раніше ми повідомляли, гастролери із Закарпаття нахабно пограбували молоду маму з дітьми в Одесі. Пограбування сталося днями в Приморському районі міста.

За відомостями правоохоронців, молода жінка поверталася з прогулянки з синами трьох і півтора років. У якийсь момент злодійки підійшли і "почистили" її рюкзак. Вони вкрали гроші і паспорт.

До цього ми писали, що не встигли молоді туристи зійти з поїзда в Одесі, як їх тут же пограбували.

Ганебне для міста злочин на залізничному вокзалі зробили одесити. Два хлопця у віці 16 років прибули до Одеси з Києва. На пероні на них напали невідомі і під загрозою ножа відібрали гаджети і гроші. Постраждалі підлітки одразу повідомили про розбій в поліцію.

Обох нападників затримали в декількох кварталах від вокзалу, кияни їх впізнали. Ними виявилися одесити у віці 25 років і 31 року.

Нагадаємо, в Одеській області безслідно зникла зеленоока красуня: поліція повідомила деталі.

Як повідомляла Politeka, діти без вісті пропали під Одесою, поліція піднята по тривозі: фото і прикмети.

Також Politeka писала, що молодий одесит зник за дивних обставин, поліція збилася з ніг: фото і прикмети