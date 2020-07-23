Стало відомо про те, що поліція в Одесі розшукує 21-річну дівчину з Вінниці
За даними прес-служби регіонального ГУНП, останній раз Сніжана Куцолабська виходила на зв'язок з матір'ю ще в грудні минулого року, а після безслідно зникла, передає Politeka.net.
За деякими відомостями, зникла дівчина може перебувати в Одесі.
Прикмети Сніжани: зріст 165-167 див., худорлявої статури, очі темно-зелені, волосся чорне, до плечей.
В поліції закликали, з будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, прохання повідомити за телефоном (068) 863-30-47, (063) 287-92-85 (0432) 59-49-00 або 102.
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Раніше ми повідомляли, гастролери із Закарпаття нахабно пограбували молоду маму з дітьми в Одесі. Пограбування сталося днями в Приморському районі міста.
За відомостями правоохоронців, молода жінка поверталася з прогулянки з синами трьох і півтора років. У якийсь момент злодійки підійшли і "почистили" її рюкзак. Вони вкрали гроші і паспорт.
До цього ми писали, що не встигли молоді туристи зійти з поїзда в Одесі, як їх тут же пограбували.
Ганебне для міста злочин на залізничному вокзалі зробили одесити. Два хлопця у віці 16 років прибули до Одеси з Києва. На пероні на них напали невідомі і під загрозою ножа відібрали гаджети і гроші. Постраждалі підлітки одразу повідомили про розбій в поліцію.
Обох нападників затримали в декількох кварталах від вокзалу, кияни їх впізнали. Ними виявилися одесити у віці 25 років і 31 року.
Нагадаємо, в Одеській області безслідно зникла зеленоока красуня: поліція повідомила деталі.
Як повідомляла Politeka, діти без вісті пропали під Одесою, поліція піднята по тривозі: фото і прикмети.
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