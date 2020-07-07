В Одесской области полиция ищет девочку-подростка, которая пропала накануне

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУНП, 14-летняя Виктория Нимас, в ночь на 6 июля вышла из дома в селе Новоборисовка Великомихайловского района и с тех пор о ней нет никаких известий, пишет Politeka.net.

В полиции предполагают, что девочка могла поехать в Одессу на электричке.

Приметы пропавшей: рост 155 см, среднего телосложения, волосы темные и длинные, глаза зеленые.



Была одета в джинсовые шорты с розой на кармане, белую футболку с персиками и красные кроссовки. При себе у девушки был черный рюкзак.



Правоохранители убедительно просят с любой информацией о местонахождении Вики обращаться по телефонам: (04859) 2-15-48, (066) 416-57-или 102.

Ранее мы сообщали, в разгар курортного сезона в Одессе активизировалась малолетняя банда, которая нападает на прохожих, а затем отбирает у них всё ценное.

Так, трое подростков заприметили жертву на улице Варненской и решили ее ограбить.

Один ударил его в затылок, отчего мужчина упал. После этого они втроём избили мужчину, отобрали у него 2,5 тысячи гривен и убежали.

Копы разыскали и уже задержали двух 15-летних злоумышленников. Им сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Третьего объявили в розыск. За содеянное малолеткам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, резкое изменение погоды в Одессе: синоптики предупредили, что будет 7 июля

Как писала Politeka, одесситам показали, что происходит с затонувшим танкером: уникальные кадры, "несет опасность для..."