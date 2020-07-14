В Одессе полиция объявила в розыск 22-летнего парня, о котором нет известий почти 2 недели

Как сообщили в пресс-службе областного ГУНП, в Киевском районе пропал Рубан Александр, 1998 года рождения. Родные не видели парня со 2 июля и теперь не находят себе места от горя, передает Politeka.net.

На вид пропавшему 20-25 лет. Его рост 170-175 см, волосы короткие, глаза — голубые. Саша был одет в синюю майку, спортивные штаны и голубые кроссовки.

«Если у вас есть информация о местонахождении Михаила и Александра, полиция просит сообщить по телефонам: (04859) 2-15-48, (066) 416-57-или 102», - говорится в обращении полиции.

До этого мы сообщали, что в Килие Одесской области долгое время искали пропавшего 17-летнего Ивана Делюкова, однако поиски завершились. Тело парня без признаков жизни нашли в высокой трубе запущенной школьной котельной. Как стало известно, парень совершил самуубийство, бросившись в 20-метровую трубу.

Вовремя поисков друзья Вани сообщили, что он писал книгу в стиле фэнтези. По сюжету книги главный герой попадает в какую-то трубу и оказывается в другом измерении. А в конце он просыпается и понимает, что это был сон. Кроме того, знакомая девушка призналась, что незадолго до своего исчезновения он подарил ей небольшой косметический набор.

"Друзья рассказывали, что Иван мечтал издать свое произведение. Но ребята его уверяли, что книгу могут не напечатать, потому что речь идет о суициде, а пропаганда этого у нас запрещена. Они посоветовали переделать начало. Мы так и не знаем, переписал ли он", - поделились родственники.

Напомним, в Одесской области бесследно исчезла зеленоглазая красавица: полиция сообщила детали.

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