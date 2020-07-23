О девушке нет извести уже полгода

Стало известно про то, что полиция в Одессе разыскивает 21-летнюю девушку из Винницы

По данным пресс-службы регионального ГУНП, последний раз Снежана Куцолабская выходила на связь с матерью еще в декабре прошлого года, а после бесследно исчезла, передает Politeka.net.

По некоторым сведениям, пропавшая девушка может находиться в Одессе.

Приметы Снежаны: рост 165-167 см., худощавого телосложения, глаза темно-зеленые, волосы черные до плеч.



В полиции призвали, с любой информацией о местонахождении девушки, просьба сообщить по телефону (068) 863-30-47, (063) 287-92-85 (0432) 59-49-00 или 102.

Ранее мы сообщали, гастролеры из Закарпатья нагло обчистили молодую маму с детьми в Одессе. Ограбление произошло на днях в Приморском районе города.

По сведениям правоохранителей, молодая женщина возвращалась с прогулки с сыновьями трех и полутора лет. В какой-то момент воровки подошли и "почистили" ее рюкзак. Они украли деньги и паспорт.

До этого мы писали, что не успели молодые туристы сойти с поезда в Одессе, как их тут же ограбили.

Позорное для города преступление на железнодорожном вокзале совершили одесситы. Два парня в возрасте 16 лет прибыли в Одессу из Киева. На перроне на них напали неизвестные и под угрозой ножа отобрали гаджеты и деньги. Пострадавшие подростки сразу сообщили о разбое в полицию.

Обоих нападавших задержали в нескольких кварталах от вокзала, киевляне их опознали. Ими оказались одесситы в возрасте 25 лет и 31 года.

Напомним, в Одесской области бесследно исчезла зеленоглазая красавица: полиция сообщила детали.

Как сообщала Politeka, дети без вести пропали под Одессой, полиция поднята по тревоге: фото и приметы.

Также Politeka писала, что молодой одессит исчез при странных обстоятельствах, полиция сбилась с ног: фото и приметы