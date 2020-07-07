В Одессской области участились пропажи несовершеннолетних
Только недавно мы сообщали о том, что полиция объявила в розыск 14-летнюю девочку, которая ушла из дома поздно ночью 6 июля и пропала, как стало известно о еще двух исчезновениях, пишет Politeka.net
В этот раз разыскиваются 18-летний житель села Шабо Антон Хорошенко и 17-летняя жительница села Беленькое Элис Панчук.
Как сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области, в ночь на 6 июля ребята отправились вместе гулять и до сих пор домой не вернулись.
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Приметы Антона: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Особые приметы: на подбородке шрам. Был одет в черные брюки, черную спортивную кофту с капюшоном и черные кроссовки.
Приметы Элис: рост 160-165 см, худощавого телосложения, темные волосы средней длины, глаза темные, губы тонкие. Была одета в темно-синие топ и лосины, белые кроссовки.
«Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где могут находиться пропавшие парень и девушка, просят сообщить в Белгород-Днестровский ОП по телефонам: 04849-2-83-61- дежурная часть, 0979392693 или на спецлинию «102», - говорится в сообщении полиции.
Что касается пропавшей 14-летней Виктории Нимас из села Новоборисовка Великомихайловского района, то здесь полиция предполагает, что девочка могла сесть на электричку и уехать в Одессу.
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