На півдні Одеської області в полях кружляв пиловий вихор
Його помітили кілька днів тому в Татарбунарському районі на узбережжя гниючого лиману Сасик. Кадри незвичайного природного явища розмістила громадська організація «Зелений лист» на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
У підписі до відео наголошується, що міні смерчі йшли один за іншим, піднімаючи в повітря з розораного поля тонни пилу і висушують грунт.
«В умовах кліматичних змін та інтенсифікації атмосферних явищ на тлі посилення антропогенного пресу у вигляді збільшення площі оранки і вирубку полезахисних лісосмуг, тепер, пилові вихори попутники української Бессарабії на довгий довгий час», - зазначають активісти.
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До цього ми повідомляли, що в небі на Одесою зійшло відразу два сонця.
Стільки рідкісне природне явище побачили жителі Теплодара.
Це явище називається "паргелій". Слово "паргелій" походить від грецького і означає "хибне " сонце". Являє собою різновид гало і виглядає як світле райдужне пляма на рівні Сонця. Виникає внаслідок заломлення сонячного світла в анізотропне орієнтованих кристалики льоду, ширяють в атмосфері. Аналогічне явище виникає і близько Місяця (парселена).
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