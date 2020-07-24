На півдні Одеської області в полях кружляв пиловий вихор

Його помітили кілька днів тому в Татарбунарському районі на узбережжя гниючого лиману Сасик. Кадри незвичайного природного явища розмістила громадська організація «Зелений лист» на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

У підписі до відео наголошується, що міні смерчі йшли один за іншим, піднімаючи в повітря з розораного поля тонни пилу і висушують грунт.

«В умовах кліматичних змін та інтенсифікації атмосферних явищ на тлі посилення антропогенного пресу у вигляді збільшення площі оранки і вирубку полезахисних лісосмуг, тепер, пилові вихори попутники української Бессарабії на довгий довгий час», - зазначають активісти.

До цього ми повідомляли, що в небі на Одесою зійшло відразу два сонця.

Стільки рідкісне природне явище побачили жителі Теплодара.

Це явище називається "паргелій". Слово "паргелій" походить від грецького і означає "хибне " сонце". Являє собою різновид гало і виглядає як світле райдужне пляма на рівні Сонця. Виникає внаслідок заломлення сонячного світла в анізотропне орієнтованих кристалики льоду, ширяють в атмосфері. Аналогічне явище виникає і близько Місяця (парселена).

Пылевой вихрь в Одесской области Знакомьтесь кто не видел - это ставший обычным для Одесской области, пылевой вихрь. Заснял его Владислав Балинский (Balinskyy Vladislav) несколько дней назад в Татарбунарском районе на побережья гниющего лимана Сасык, где мини смерчи шли один за другим поднимая в воздух с распаханного поля тонны пыли и иссушая почву. В условиях климатических изменений и интенсификации атмосферных явлений на фоне усиления антропогенного пресса в виде увеличения площади распашки и вырубки полезащитных лесополос, теперь, пылевые вихри попутчики украинской Бессарабии на долгое долгое время. Представляете, какие средства необходимо затратить на восстановление в условиях дефицита воды лесополос и улучшение гидрологического режима почвы? А сколько для этого необходимо времени? Gepostet von Зелений лист, ГО am Donnerstag, 23. Juli 2020

Нагадаємо, українців попередили про небезпечні погодні аномалії вже цього літа, «готуйтеся до…».

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