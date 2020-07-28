У рамках медреформи вже зовсім скоро в Одесі «швидка допомога» буде приїжджати за новими тарифами і правилами

Зокрема, вступлять в силу нові алгоритми, за якими громадянам надаватимуть екстрені медичні послуги.

Про це розповіли в Моз.

Всі виклики поділять на 4 категорії: критичні, екстрені, не екстрені та непрофільні. В залежності від важливості випадку, швидка приїжджатиме дуже швидко або не поспішати, а в деяких випадках і зовсім не приїде — пацієнту доведеться самому їхати до лікаря.

До критичної категорії відносять випадки, при яких людині необхідна негайна допомога.

наприклад, при настанні клінічної смерті, інсульті, інфаркті, якщо чоловік отримав політравму. У таких випадках час прибуття бригади екстреної медичної допомоги буде становити 10 хвилин.

Категорія екстрених викликів буде передбачати прибуття медиків протягом 20 хвилин.

У категорії не екстрені виклики, пацієнтів будуть направляти до поліклініки, де їм надаватиметься первинна допомога. Якщо такої можливості не буде, диспетчер спрямує до пацієнта ту бригаду швидкої, яка не задіяна на критичних або екстрені виклики.

Сюди віднесено ті хвороби, коли прямої загрози життю пацієнта немає, наприклад, при загостренні хронічних захворювань.

В четверту категорію потрапляють всі непрофільні виклики. Виїжджати на них бригада швидкої допомоги не буде, пацієнт сам може отримати консультацію по телефону, або буде спрямований на надання допомоги сімейним лікарем.

Також стало відомо, що тариф на виклик бригади екстреної медичної допомоги підвищили від 112 гривень до 163 гривень.

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