Жителі Одеської області стали свідками аномального явища

Справа в тому, що в Арцизі спостерігається повторне цвітіння яблунь, при цьому на сусідніх гілках знаходяться вже майже дозрілі плоди.

Фотографіями дивною аномалії вони діляться в соцмережах, передає Politeka.net.

Інші користувачі також підтвердили аномалію розповівши, що цвіте не тільки яблуня, але і груші й інші плодові культури.

"Диво в кінці липня", "Природа прокинулася, вже скоро скидати листя", "Ось це новина", - пишуть вони.

У той же час фахівці припускають, що незвичайне явище можна пояснити свого роду «гормональним збоєм» в організмі дерев, викликаного посухою, високою вологістю або раптовою зміною погоди. Рослина часто сприймає літню спеку і засуху як період спокою, а коли температура трохи падає, або йдуть дощі, у них настає період цвітіння.

До цього ми повідомляли, що в небі на Одесою зійшло відразу два сонця.

Стільки рідкісне природне явище побачили жителі Теплодара.

Це явище називається "паргелій". Слово "паргелій" походить від грецького і означає "хибне " сонце". Являє собою різновид гало і виглядає як світле райдужне пляма на рівні Сонця. Виникає внаслідок заломлення сонячного світла в анізотропне орієнтованих кристалики льоду, ширяють в атмосфері. Аналогічне явище виникає і близько Місяця (парселена).

Нагадаємо, українців попередили про небезпечні погодні аномалії вже цього літа, «готуйтеся до…».

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