У п'ятницю, 31 липня погодні умови в Одесі різко погіршаться через атмосферного фронту

Про це попереджають в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає    Politeka.net,

В Одесі погода буде похмурою, похмуре небо лише на недовгий час позбавиться хмар, але ввечері його знову затягне. Вранці, за даними синоптиків, вдень гроза. Увечері опадів не очікується.

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Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду, під час грози шквали, 15-124 метрів в секунду. Температура повітря вночі 20-22 градуси, вдень на термометрах покаже 28-30. Температура морської води 23-24 градусів.

По  Одеській області хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, вдень гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, під час грози шквал, 15-18 м/с. Температура вночі 18-23 °С, вдень 28-33 °С. На автодорогах області видимість добра.

Синоптики переконливо просять жителів захопити з собою парасольку і надягти закрите надійне взуття. Оскільки очікуються дощі, то не варто виходити на вулицю в одязі, що промокає досить швидко.

До цього ми повідомляли, що у зв'язку з погіршенням погодних умов на території Одеської області оголошено штормове попередження.

Це означає, що жителей та гостей міста переконливо просять не виїжджати без потреби на особистому транспорті, а також обмежити будь-яке переміщення по місту з-за небезпечних метеорологічних умов.

Городян закликають бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередачі, у результаті поганої погоди можливе падіння гілок і кабелів.

Нагадаємо, погода готує різкий розворот, в зоні ризику нові області.

Також Politeka писала, що спека до +36 і зливи з градом: синоптики попередили, в які дні чекати сюрпризів в Одесі.

Як Politeka повідомляла, що літо остаточно зіпсується, накриють грозові дощі українців з новою силою.

 