В мережі показали, як зараз виглядають апартаменти Михайла Саакашвілі в Одесі з висоти пташиного польоту

Відповідні кадри опинилися в розпорядженні видання « Страна »(Щоб переглянути - доскролльте до кінця)

Рік тому колишній одеський губернатор і екс-президент Грузії обзавівся пентхаусом площею 60 квадратних метрів з виходом на дах.

Квартира розташована на Італійському бульварі на закритій території ЖК "Перлина" місцевого забудовника Kadorr Group.

У дворі, по периметру встановлені шлагбауми, є все необхідне. У ЖК є паркінг, своя дитяча площадка, камери відеоспостереження, спортивний куточок з тренажерами і охорона.

Судячи з кадрів, запустіння на терасі говорить про те, що тут давно не було мешканців.

За даними видання "двійка" такої квадратури в цьому будинку коштує близько 80 тисяч доларів США. До цієї вартості можна накинути ще 15 тисяч доларів. Таким чином, навскидку можна приблизно оцінити ціну за пентхаус – 3 мільйона гривень. Точну ціну зараз назвати складно, так як Саакашвілі ще не подав декларацію за 2019 рік.

Раніше повідомлялося, що Міхо Саакашвілі розповів, як чиновники готуються розколоти Україну за допомогою приватних армій.

За словами колишнього губернатора Одеської області, чинна українська влада діє в інтересах корупціонерів, які накопичують чималий капітал за рахунок бюджетних коштів. Крім того, вони наймають і озброюють людей.

"Ситуація яка – віддали місцевим феодалам весь бюджет, вони з жиру бісяться. Крім того, що крадуть 80%, на решту створюють приватні армії", - стверджує Михайло Саакашвілі.

Нагадаємо, Саакашвілі розповів про містичне нещастя: "Потиснув руку - перелом в п'яти місцях".

Як повідомляла Politeka, Міхо Саакашвілі поскаржився на жебрацьку зарплату: "За $1,5 тисячі не можна дитині морозиво купити".

Також Politeka писала, що Саакашвілі не стримався і наговорив українцям зайвого, відео сутички.