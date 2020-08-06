В українському порту зберігалося понад три тисячі тонн вибухонебезпечної селітри, яка призвела до трагедії в Бейруті

Зокрема, в мережі з'явилася інформація, що в Миколаївському морському порту кілька років зберігали 3 тисячі 200 тонн простроченої аміачної селітри. Це на 450 тонн більше, ніж вибухнуло в Бейруті 4 серпня, передає Politeka.net

Про це повідомив голова громадської організації "Центр аналітичних досліджень" Андрій Сенченко на своїй сторінці в Facebook.

"18.09.2018 року судно Тузла з 3200 тоннами "простроченої" селітри зайшло в Миколаївський морський порт на 12 причал. Почалося покладене за процедурою відвантаження, але екологічною інспекцією було відмовлено в оформленні вантажу. Крім цього, екоінспекція звернулася в держспоживслужбу області, в митницю, прокуратуру, СБУ і поліцію. Судно пішло, а вантаж залишився лежати в порту. Що звертає на себе увагу - обсяги вантажу (селітра) навіть більше (!!!), чим злетіло в повітря вчора в порту Бейрута", - написав Сенченко.

Після того, як активіст оприлюднив інформацію про небезпечний вантаж, в прес службі Миколаївського порту, заявили, що товар прибрали і він не представляє небезпеки для людей і міста.

"Після трагічного вибуху в Бейруті в засобах масової інформації з'явилося припущення, що на території Миколаївського морського порту зберігається аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році. Адміністрація Миколаївського морського порту спростовує цю інформацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, масштаби катастрофи в порту Бейрута показали одним фото.

Як повідомляла Politeka, Українка розповіла про пережите під час вибуху в Бейруті.

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