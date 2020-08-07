Стало відомо, що в морському порту Південний, що під Одесою, зберігається близько 10 тонн аміачної селітри, яка призвела до трагедії в Бейруті

Інформацію про це оприлюднила прес-служба Адміністрації морських портів України, п'ятницю, 7 серпня, передає Politeka.net

"У порту Південний, згідно з усіма нормами і стандартами, зберігається аміачна селітра об'ємом 9,6 тис.тонн на причалах №1 і №2 порту. Аміачна селітра фасована в біг-бегах", - йдеться в повідомленні.

В АМПУ запевняють, що зберігання речовини не несе небезпеки, так як знаходиться в порту у відповідності з усіма необхідними нормами і стандартами і не зможе вибухнути, як в Бейруті.

"Перевантаження такого вантажу здійснюється відповідно до дотримання загальносвітових міжнародних морських правил перевезення небезпечних вантажів. Небезпеку становить перевантаження аміачної селітри навалом. Однак такий спосіб перевалки в порту Південний ніколи не застосовувався", - сказано на сайті АМПУ.

Однак місцеве видання " Думська " звертає увагу, що незадовго до вибуху подібний вантаж точно в таких же біг-бегах зберігали на складі в Бейруті.

Про це свідчать відповідні фотографії, які зроблені незадовго до трагедії.

Раніше ми писали, що в мережі з'явилася інформація про те, що Миколаївському порту зберігалося понад три тисячі тонн вибухонебезпечної селітри, яка призвела до трагедії в Бейруті.

Це на 450 тонн більше, ніж вибухнуло в Бейруті 4 серпня.

Після того, як активіст оприлюднив інформацію про небезпечний вантаж, в прес службі Миколаївського порту, заявили, що товар прибрали і він не представляє небезпеки для людей і міста.

"Після трагічного вибуху в Бейруті в засобах масової інформації з'явилося припущення, що на території Миколаївського морського порту зберігається аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році. Адміністрація Миколаївського морського порту спростовує цю інформацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, масштаби катастрофи в порту Бейрута показали одним фото.

Як повідомляла Politeka, Українка розповіла про пережите під час вибуху в Бейруті.

Також Politeka писала, що потужний вибух у столиці розніс будинки і машини, дуже багато жертв.