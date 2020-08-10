Жителя Одеської області госпіталізували з симптомами сибірської виразки
Це сталося в селі Фараонівка Саратського району. Чоловік займався сезонним обробленням м'яса великої і дрібної рогатої худоби і, швидше за все, захворювання носить професійний характер. Про це місцевим ЗМІ розповів заступник директора лабораторного центру МОЗ в Одеській області Сергій Дементьєв.
На даний момент на місці проводяться протиепідемічні заходи.
Зараз чоловік перебуває в інфекційному відділенні Саратської лікарні, де отримує відповідне лікування. У нього відібраний біологічний матеріал і відправлений на діагностику,
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Крім того, стало відомо, що сім'ю хворого також перевірили на сибірську виразку. Їх результат негативний.
Цим питанням також займається Держпродпотребслужба.
За словами Деменьєва, джерелом інфекції є велика і дрібна рогата худоба. Перевірка йде по Саратському і Тарутинському району, тому що заготівля і закупівля сировини, в тому числі і живих корів, здійснювалася в Тарутинському районі.
Раніше ми повідомляли, в Одеську область завезли польську курятину з небезпечною інфекцією-сальмонелою.
Про це попередила прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби області у Фейсбук.
Так, в партії курятини була виявлена сальмонела.
Йдеться про м'ясо механічного обвалювання з Польщі (виробництво: Polskamp S. A., PL 14170610 WE, Duchnów; зберігання: Pago Sp. z o. o., PL 14321108 WE, Błonie).
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