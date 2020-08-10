У Південному активісти стурбовані тим, що сценарій Бейрута може повториться у них в порту, де зберігається 9,6 тисяч тонн аміачної селітри

Тому вони зібралися біля стін адміністрації МТП "Південний" з вимогою прибрати вибухонебезпечний вантаж, повідомляють місцеві ЗМІ.

Мітингувальники обурені, що більше двох років десять тисяч тонн селітри зберігаються в біг-бегах під відкритим небом, порушуючи правила безпеки.

«Ми боїмося, що в разі вибуху може знести половину району і жертв буде значно більше, ніж в Бейруті», - кажуть вони.

Близько 30 учасників акції тримали в руках плакати з написом: «Приберіть селітру з Південного», проте люди не були почуті, так як ніхто з Адміністрації до них не вийшов.

Раніше ми писали, що спливла правда, що порту Південний зберігається 9600 тонн аміачної селітри.

В Адміністрації морських портів України підтвердили інформацію, але уточнили, що вона не може вибухнути і сценарій Бейрута тут не повториться.

"Аміачна селітра розфасована в біг-беги. У такому випадку вона не є вибухонебезпечною, що гарантує дотримання всіх технологічних умов. Небезпеку становить лише перевалка селітри навалом. Але такий спосіб перевалки в Південному ніколи не використовувався", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Бейруті вибухнув склад з 2700 тонн аміачної селітри.

Нагадаємо, в порту забили на сполох через вибухонебезпечний вантаж, вжиті заходи: "більше ніж у Бейруті"

Як повідомляла Politeka, Українка розповіла про пережите під час вибуху в Бейруті.

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