Жителям Одеського регіону пояснили, чому пенсіонери з великим стажем отримують маленькі пенсії

Причини розкрили в Пенсійному фонді.

Справа в тому, що страховий стаж необхідний лише для безпосереднього виходу на пенсію і права отримувати грошові виплати від держави. Однак сам розмір виплат від стажу практично не залежить, тому можна не розраховувати на високі пенсії.

Наприклад, якщо пенсія була призначена до 1 жовтня 2011 року, а рівень заробітної плати був низьким, то за 20 років стажу людина отримає 1712 грн. Сюди ж додатково нараховують 3% від загальної суми за стаж понад 20 років.

На сьогоднішній день формула нарахування пенсій в Україні виглядає наступним чином: середня зарплата за останні 3 роки множиться на співвідношення зарплати кожного окремого пенсіонера до середньої. Отримана сума множиться на кількість років страхового стажу і ще раз множиться на коефіцієнт (1%).

У Пенсійному фонді звернули увагу, іноді виходить так, що при дуже низькій зарплаті людина відпрацювала набагато більше років, необхідних для отримання пенсії, проте отримана після розрахунків сума не дотягує до встановленого в державі мінімуму.

Наприклад, коли у громадянина є 40 років стажу, але при цьому була маленька зарплата, то в результаті пенсія може навіть не дотягнути до мінімальної.

Якщо 40 років недостатньо для високої пенсії, то в цьому випадку Пенсіонеру додатково «подарують» відсутню до 2100 гривень суму. Якщо людина старше 80 років, то мінімальна сума збільшується до 2600 гривень.

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