Жителям Одесского региона объяснили, почему пенсионеры с большим стажем получают маленькие пенсиии

Причины раскрыли в Пенсионном фонде.

Дело в том, что страховой стаж необходим лишь для непосредственного выхода на пенсию и права получать денежные выплаты от государства. Однако сам размер выплат от стажа практически не зависит, поэтому можно не рассчитывать на высокие пенсии.

К примеру, если пенсия была назначена до 1 октября 2011 года, а уровень заработной платы был низким, то за 20 лет стажа человек получит 1712 грн. Сюда же дополнительно начисляют 3% от общей суммы за стаж свыше 20 лет.

На сегодняшний день формула начисления пенсий в Украине выглядит следующим образом: средняя зарплата за последние 3 года умножается на соотношение зарплаты каждого отдельного пенсионера к средней. Полученная сумма умножается на количество лет страхового стажа и еще раз умножается на коэффициент (1%).

В Пенсионном фонде обратили внимание, иногда выходит так, что при очень низкой зарплате человек отработал гораздо больше лет, необходимых для получения пенсии, однако полученная после расчетов сумма не дотягивает до установленного в государстве минимума.

К примеру, когда у гражданина есть 40 лет стажа, но при этом была маленькая зарплата, то в результате пенсия может даже не дотянуть до минимальной.

Если 40 лет недостаточно для высокой пенсии, то в этом случае пенсионеру дополнительно «подарят» недостающую до 2100 гривен сумму. Если человек старше 80 лет, то минимальная сумма увеличивается до 2600 гривен.

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