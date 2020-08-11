Прокуроры обещают, что теперь он не отвертится

В скором времени Геннадию Труханову могут запретить занимать пост мэра

Об этом сообщил прокурор САП Александр Омельченко, пишет Украинская служба информации .

«Мы будем предлагать запретить занимать должности Геннадию Труханову в органах государственной власти и местного самоуправления», — сказал прокурор Омельченко.

По данным издания, антикоррупционный суд еще не успел рассмотреть дело Труханова о недостоверности деклараций за 2015 и 2016 годы, где он не указал доходы и имущество на 52 млн гривен. Оно близко к вынесению приговора, но весной этого года уже наступил срок давности. Поэтому Труханов избежит наказания по этим эпизодам, даже если суд признает его виновным.

Теперь же Омельченко уверяет, что на этот раз прокуратура ускорится, чтобы суд успел вынести приговор по новому делу.

«Мы, как сторона обвинения, будем гораздо быстрее подавать доказательства, ибо практика уже сложилась, а доказательства в своем большинстве будут одинаковыми. Речь идет о тех же объектах декларирования. Объем доказательств почти такой же. Поэтому мы будем ускоряться, предоставляя доказательства. Также будем ориентироваться, чтобы суд рассмотрел дело и вынес приговор до истечения сроков давности, то есть до марта 2021 года. Не хочется забегать вперед относительно апелляции. Возможно, приговор устроит обе стороны. Надеюсь, что сторона защиты все же признает вину, когда увидит в полном объеме доказательства. Это процесс, все возможно», — рассказал он.

Ране мы сообщали, что в Антикоррупционный суд отправлено обвинительное заключение по делу Труханова, который не указал в декларации за 2017 год супругу и ее многомиллионное имущество.

В частности, квартира в городе Одесса, парковочное место, автомобиль, а также корпоративные права и т.д. Общая стоимость удаленного имущества достигает почти 16,3 млн грн.

Отмечается, что это уже второе дело касательно «недостоверной» декларации. Первое в суд отправили в июне 2019 года. В нем мэра Одессы обвиняют в забывчивости при составлении деклараций за 2015 и 2016 года.

Напомним, что Труханов пойдет под суд: что наделал мэр

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