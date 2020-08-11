За останню добу в Одеській області зафіксовано 134 нових випадків захворювання китайським вірусом

Свіжу інформацію щодо захворюваності в Одеському регіоні оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я України, передавати Politeka.net

Всього станом на вівторок, 11 серпня, на Одещині зареєстровано 4364 інфікованих. Ще два пацієнти померли, внаслідок чого кількість смертей збільшилася до 73. Вчора вилікувався 39 пацієнтів, а 135 жителів регіону потрапили під спостереження лікарів з підозрою на COVID-19.

Також стало відомо, що на борту судна SOPHIA R, яке стоїть на карантині в порту Південний, від китайської болячки помер капітан.

Про це повідомляє Seafarers Journal. Про спалах на судні стало відомо ще 12 липня. Всі члени екіпажу здали ПЛР-тести і вони виявилися позитивними. Моряків госпіталізували в лікарню Одеси, де вони проходили лікування.

Відомо, що загиблий капітан був жителем Санкт-Петербурга.

Інформація про стан інших моряків уточнюється.

До цього ми писали, що в Одеській інфекційній лікарні триває наплив хворих.

За добу в місті захворіли двоє дітей-десятирічна дівчинка і п'ятнадцятирічний хлопчик. Дівчинку відвезли в лікарню.

Нагадавши, нову інфекцію підозрюють на Одещині, вжито термінових заходів: гірше китайського вірусу

Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

Також Politeka писала, що карантин готуються посилити, українців попередили про нові обмеження: "з 10 серпня...".