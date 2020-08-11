Жителі Одеси розповіли, що думають про протести, які спалахнули в Білорусі після виборів

Своїми думками вони поділилися місцевим ЗМІ, передає Politeka.net(Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Думки людей розділилися, при цьому потрібно відзначити, що деякі одесити відмовилися коментувати ситуацію. Вони пояснили це тим, що абсолютно не в курсі того, що відбувається в сусідній країні.

"Мотлох не хоче відпускати. Їм добре, що влада, зосереджена у них в руках. Хоч я і літня людина, але вважаю, що молодим потрібно поступатися дорогою. Мотлох потрібно міняти однозначно", - каже одеситка.

"Я За Лукашенка. Він з Путіним знайшов спільну мову, і краще не міняти коней на переправі», - вважає літній чоловік.

"Стільки років правити, я вважаю, не можна. Будь-яка влада повинна міняти, інакше це призводить до корупції», - поділився своїми думками одесит.

"Лукашенко тримається за владу улюбленими способами. Інше питання, скільки люди будуть це терпіти", - говорить ще один житель Одеси.

"По суті у Лукашенка відбулося обнулення, як у Путіна, просто в іншій формі, неприкрито. Судячи з настроїв людей, вибори сфальсифікували. Якщо людей посадили тільки за пісню Віктора Цоя» змін вимагають наші серця», то я вважаю, що владу потрібно міняти", - переконаний бере участь в опитуванні.

"Лукашенко-проросійський президент, але важливий вибір народу. Я на боці народу", - розповіла одеситка.

«Ми в Україні не знаємо, що відбувається, а куди нам до Білорусі», - каже чоловік.

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