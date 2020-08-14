Потрібно завжди бути готовим дати відсіч ворогові

У Білгород-Дністровському районі Одеської області відбулися масштабні антитерористичні навчання

Фотографії та подробиці оприлюднила прес-центр СБУ, передає Politeka.net

Відзначається, що навчання були максимально наближені до реальних умов і проходили протягом тижня під керівництвом координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки.

У тренуваннях взяли участь естровського загону, підрозділи СБУ, Збройних Сил України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, представники місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування.

В ході навчань був виконаний комплекс заходів з пошуку та протидії умовним диверсійним групам.

Після закінчення тренувань координаційна група проаналізувала кожен етап і відзначила високий рівень міжвідомчої взаємодії підрозділів.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі аноніми погрожували підірвати будівлю суду

Як повідомили в прес-службі обласного ГУНП, анонімне повідомлення про мінування апеляційного господарського суду, який знаходиться на проспекті Шевченка, прийшло на спецлінію поліції, в п'ятницю, 14 серпня, о 09:38.

На місце події було направлено слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції, вибухотехніки, кінологи та працівники служби з надзвичайних ситуацій. Проводилася евакуація співробітників і відвідувачів.

Нагадавши, охоронець влаштував переполох в аеропорту Одеси, погрожуючи вибухом: з'явилося відео

Як повідомляла Politeka, телефонні терористи з новою силою взялися за Одесу

Також Politeka писала, десятки людей опинилися в епіцентрі НП в Одесі, з'їхалися всі служби: що відбувається