У Білгород-Дністровському районі Одеської області відбулися масштабні антитерористичні навчання
Фотографії та подробиці оприлюднила прес-центр СБУ, передає Politeka.net
Відзначається, що навчання були максимально наближені до реальних умов і проходили протягом тижня під керівництвом координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки.
У тренуваннях взяли участь естровського загону, підрозділи СБУ, Збройних Сил України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, представники місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування.
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В ході навчань був виконаний комплекс заходів з пошуку та протидії умовним диверсійним групам.
Після закінчення тренувань координаційна група проаналізувала кожен етап і відзначила високий рівень міжвідомчої взаємодії підрозділів.
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Як повідомили в прес-службі обласного ГУНП, анонімне повідомлення про мінування апеляційного господарського суду, який знаходиться на проспекті Шевченка, прийшло на спецлінію поліції, в п'ятницю, 14 серпня, о 09:38.
На місце події було направлено слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції, вибухотехніки, кінологи та працівники служби з надзвичайних ситуацій. Проводилася евакуація співробітників і відвідувачів.
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