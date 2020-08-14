Одесити не залишилися осторонь і підтримали сусідську країну Білорусь

Активісти патріотичних організації в центрі Одеси провели свою акцію протесту проти дій силовиків, які б'ють білорусів на вулицях і садять їх у в'язниці за наказом Олександра Лукашенка. Жителі Одеси на знак підтримки повісили "опудало омонівця" на Приморському бульварі, а також обернули Дюка в білоруський прапор.

В руках одесити тримали плакати з такими написами « "Свободу сябрам, геть диктатора«,» Молодь за демократію«,» ні диктатурі в сусідніх з Україною країнах" та інші.

«Ми хочемо підтримати сусідську країну в їх вимогах: вільних виборах і праві відкрито висловлювати свою думку. Ми проти диктатури", - каже молода дівчина, яка прийшла на акцію протесту.

До цього ми повідомляли, що жителі Одеси розповіли, що думають про протести, які спалахнули в Білорусі після виборів.

Думки людей розділилися.

"Мотлох не хоче відпускати. Їм добре, що влада, зосереджена у них в руках. Хоч я і літня людина, але вважаю, що молодим потрібно поступатися дорогою. Мотлох потрібно міняти однозначно", - каже одеситка.

"Я За Лукашенка. Він з Путіним знайшов спільну мову, і краще не міняти коней на переправі», - вважає літній чоловік.

"Стільки років правити, я вважаю, не можна. Будь-яка влада повинна міняти, інакше це призводить до корупції», - поділився своїми думками одесит.

"Лукашенко тримається за владу улюбленими способами. Інше питання, скільки люди будуть це терпіти", - говорить ще один житель Одеси.

"По суті у Лукашенка відбулося обнулення, як у Путіна, просто в іншій формі, неприкрито. Судячи з настроїв людей, вибори сфальсифікували. Якщо людей посадили тільки за пісню Віктора Цоя» змін вимагають наші серця», то я вважаю, що владу потрібно міняти", - переконаний бере участь в опитуванні.

"Лукашенко-проросійський президент, але важливий вибір народу. Я на боці народу", - розповіла одеситка.

«Ми в Україні не знаємо, що відбувається, а куди нам до Білорусі», - каже чоловік.

Нагадаємо, десяток харків'ян підтримали білорусів у "вигнанні" Лукашенка, чути гімн України: Відео.

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