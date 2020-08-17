Напередодні нового навчального року стало відомо, як функціонуватимуть одеські гуртожитки в період карантину

Інформацію оприлюднили в прес-службі МОЗ України, передає Politeka.net

Оскільки навчальний рік наближається, українцям нагадали, як повинні будуть працювати гуртожитки в період карантину.

Поки зберігається карантинний режим в країні, гуртожитки працюватимуть за спеціально обумовленими правилами.

Так, на вході в гуртожиток повинні повісити спеціальні плакати з інформацією про Китайський вірус, а також розмістити антисептик для обробки рук.

У МОЗ підкреслили, що кожного відвідувача, включаючи працівників, який має намір пройти в приміщення, повинні перевірити на відсутність температури або симптомів респіраторних хвороб.

Жителям гуртожитку необхідно надягати захисні маски або респіратори кожен раз, як тільки вони покинуть свою кімнату. Це стосується всіх місць загального користування: кухні, коридорів, санвузла і сходових майданчиків.

Адміністрація гуртожитку повинна запастися антисептиками і спецзасобами для ретельного прибирання приміщень (кожні три-чотири години), перевіряти наявність рідкого мила і паперових рушників у вбиральнях, контролювати носіння масок, обмежувати масові збори співробітників або мешканців в закритих приміщеннях, а також передбачити доставку продуктів, медикаментів, засобів гігієни та особистих речей тим людям, які знаходяться в кімнаті на самоізоляції.

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