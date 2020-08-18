В Одесі шукають бомбу в будівлі суду
Як повідомили в прес-службі обласного ГУНП, анонімне повідомлення про мінування будівлі Апеляційного суду, яке знаходиться на вулиці Івана та Юрія Лип, прийшло на спецлінію поліції, у вівторок, 18 серпня, опівдні.
Фотографіями з місця події діляться одесити в соцмережах, передає Politeka.net
На місце терміново виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи з собаками та працівники служби з надзвичайних ситуацій. Проводиться евакуація співробітників і відвідувачів.
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Раніше повідомлялося, що в Одесі поліція викрила чоловіка, який погрожував підірвати аеропорт.
Лжемінером виявився 52-річний житель Ананьївського району, який працює охоронцем. Його розшукали на вулиці привізній протягом години після дзвінка в поліцію. При ньому правоохоронці виявили телефон, з якого і надійшов неправдивий виклик.
Чоловік зізнався у скоєному і пояснив, що таким чином, він хотів «привернути увагу одеських і обласних оперів».
"Так, я подзвонив на "102". Вже дзвонив кілька разів. Так, я подзвонив і сказав, що вибухну аеропорт. Я нікого не мінував, я сказав на словах", - каже охоронець.
За подібну витівку йому світить покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 6 років.
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