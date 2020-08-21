З кожним днем в Одеській області фіксується все більше заражених китайською інфекцією

Про це передає Politeka.net, посилаючись на інформацію, оприлюднену прес-службою Одеською облдержадміністрацією.

Так, за останню добу на Одещині лабораторно зареєстровано 172 нових випадки зараження, з них - 19 дітей і 9 медпрацівників. У той же час під підозрою знаходиться ще 171 людина. Ці люди очікують підтвердження діагнозу.

За даними ОДА, 21 серпня від ускладнень викликаних вірусною інфекцією в нашій області померли ще 3 пацієнти. Одужали-50.

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії досягла 5578 осіб. Летальних випадків-85. Всього одужали - 2117 пацієнтів. Всього під підозрою на COVID знаходиться 19 7355 осіб.

Раніше ми писали, що в місті Ізмаїлі на тлі епідемії місцева лікарня переповнена пацієнтами з важкою формою пневмонії.

Як розповіла завідувачка інфекційним відділенням Ізмаїльської лікарні Ганна Ніколаєва, в боксах для дорослих передбачено розміщення 40 пацієнтів, але тут лежать 43 людини. З них більшість пацієнтів - люди старше 60 років.

"Вірус став більш злим, агресивним, хворі все частіше переносять його у важкій формі, і все вище стає рівень смертності", - розповіла лікар.

Нагадавши, в Одесі повідомили нові правила проживання під час карантину: "всі зобов'язані..."

Як повідомляла Politeka, на Одещині в лікарні немає місць, медики б'ють на сполох

Також Politeka писала, що відео з Одеської інфекціонки облетіло мережу: "черга зі швидких і забиті палати"