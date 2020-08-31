Синоптики спрогнозували, яка погода буде в перший тиждень осені і як виявилося, жителі Одеси ще зможуть порадіти теплу і сонцю

Про це розповіли в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net

Так, на цьому тижні в місті господарюватиме антициклон, який встановить суху і жарку погоду. Температура повітря злетить до + 33 градусів. Треба відзначити, що море на цьому тижні буде примхливим. Хвилі то піднімуться до 1 метра у висоту, то опустяться до нульової позначки.

У понеділок, 31 серпня, весь день небо в Одесі буде ясним, і хмари не затьмарять його своєю присутністю. Без опадів. Метеорологи прогнозують слабкий, змінний вітер до 4 метрів в секунду.

Температура повітря вранці + 19 +24 градусів, вдень буде жарко до + 28 градусів.

У вівторок, 1 вересня, в Одесі буде ще спекотніше. Ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо залишатиметься ясним. Опадів не обіцяється. Вітер все також буде змінним, але трохи підніметься. Температура вночі опуститься до + 20 +22 градуси, вдень зросте до +29+31 градусів.

У середу, 2 вересня, вранці в Одесі погода буде ясною, вдень з'являться хмари, але до вечора від них не залишиться і сліду. Імовірність опадів близька до нуля. Вітер все також буде змінювати свій напрямок і залишиться помірним.

Температура повітря вночі +19 +20, вдень +30 + 32 градусів. Тиск: 752-756 мм.

У четвер, 3 вересня, на небі з'явиться хмарність. Спека в Одесі трохи спаде. Змінний вітер ослабне. Опадів в цей не передбачається. Температура повітря, за прогнозами синоптиків, складе вранці +21 +24 градусів, вдень до + 31.

У п'ятницю, 4 вересня, весь день в Одесі буде дути сильний вітер північно-західного напрямку. Шквальні пориви досягнуть 15-19 метрів в секунду. На морі підніметься шторм. Небо над містом покриють хмари, проте дощу в цей день не прогнозується. Незважаючи на розгул стихії п'ятниця стане найспекотнішим днем на цьому тижні. Температура повітря вранці складе +21 +24 градусів, вдень температурні показники злетять до +33 градусів.

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