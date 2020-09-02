В Одесі аномальна погода призвела до того, що деякі рослини вирішили зацвісти двічі

Так, наприклад одесити стали свідками того, що на початку вересня знову зацвіли каштани. Фотографіями вони поділилися в соцмережах, передає Politeka.net.

Звичайно, спочатку і очам не повіриш, проте квітучими деревами можна помилуватися в центрі Одеси і на трасі здоров'я.

Що дивно, що суцвіття сусідять на гілках з уже майже дозрілими плодами — каштанами.

Таке цвітіння є аномальним для цієї пори року. Видно природа вирішила знову зануритися у весняну атмосферу. Цьому посприяла аномальна спека.

Користувачі в соцмережах вже щосили коментують дивне явище.

"Диво на початку вересня", "Природа прокинулася, вже скоро листя скидати", "Ось це новина", - пишуть вони.

У той же час фахівці припускають, що незвичайне явище можна пояснити свого роду «гормональним збоєм» в організмі дерев, викликаного посухою, великою вологістю або раптовою зміною погоди. Рослина часто сприймає літню спеку і посуху як період спокою, а коли температура трохи падає, або йдуть дощі, у них настає період цвітіння.

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