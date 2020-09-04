Синоптики попередили, що в п'ятницю, 4 вересня, погода в Одесі раптово зіпсується
Вся справа в тому, що на місто насувається атмосферний фронт, який принесе дощ, грозу і штормовий вітер, повідомляють в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net
За їхніми даними, протягом усього дня погода в Одесі буде похмурою. Велика частина дня пройде без опадів, а до вечора очікується сильний дощ, гроза.
Вітер буде дути північно-західний, 9-14 метрів секунду, вранці і вдень пориви складуть до 15-20 метрів в секунду.
Температура вночі значно впаде і складе 20-22 градусів, вдень підніметься до 25-27 градусів.
Температура морської води залишиться без змін 22-23 градусів.
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По області очікується хмарність з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду, вранці і вдень пориви до 15-20 метрів в секунду.
Температура вночі 17-22 °С, вдень 22-27 °С.
На автошляхах області видимість хороша.
Раніше ми повідомляли, в середу, 2 вересня, жителі Одеси спостерігали справжнісінький смерч.
Його побачили прямо на біговій доріжці Одеського іподрому. Кадрами грізного природного явища поділилися спостерігачі в місцевих пабліках.
На них видно, як високий смерч рухається по біговій доріжці. На щастя, людей в цей час там не було.
Звернемо увагу, що нетипові для наших країв смерчі останнім часом стали досить звичайним явищем в Одеській області, проте в місті їх бачать не так часто. Найчастіше смерчі утворюються через зіткнення теплого вологого повітря з сухим холодним.
Нагадаємо, що атмосферний фронт накриє Україну, погода різко зміниться: де вдарять дощі і похолодає.
Як повідомляла Politeka, коли в Україні вдарять заморозки, синоптики вразили прогнозом погоди: "вже в кінці....".
Також Politeka писала, що атмосферний фронт вдарить по Україні дощами: які області постраждають на свята.