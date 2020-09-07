Опалювальний сезон в Одесі під загрозою зриву з величезних боргів перед Нафтогазом

Вся справа в тому, що Одеський регіон відзначився кількістю підприємств-боржників, всього 23 компанії, повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, в Одесі знаходиться 15 компаній-боржників, у Чорноморську – 2, у Подільську, роздільній, Овідіополі, Хлібодарському, Біляївці та Рені – по одній.

За інформацією "Нафтогаз Україна", для стабільної співпраці з підприємствами, вони повинні дотримуватися рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій і без урахування штрафних санкцій).

Раніше ми повідомляли, для українців, які отримують субсидії на газ, ввели нове правило.

Зокрема, споживачі природного газу, які отримують субсидії, зобов'язані негайно повідомляти органи соцзахисту про зміну постачальника палива. Інакше пільги та субсидії можуть нарахувати неправильно.

Щомісяця органи соцзахисту отримують від постачальників газу інформацію про тарифи.

Таке правило пов'язане з тим, що в Україні з 1 серпня ввели ринок природного газу, який передбачає вибір компанії і ціни при купівлі блакитного палива. Варто також нагадати, що Нафтогаз України підвищив ціну на газ для населення у вересні на 45%.

"Ці відомості отримуються на підставі отриманої від пільговиків та одержувачів житлових субсидій інформації про набір одержуваних ними житлово-комунальних послуг, а також про дані підприємств – постачальників цих послуг (назва, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку тощо). Своєчасне надання інформації про зміну виконавців ЖКП забезпечить актуальний і правильний розрахунок розміру субсидій і пільг", - повідомили в Мінсоц.

Нагадавши, жорстке правило щодо субсидій та пільг в Україні: хто більше не отримає грошей.

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