В Ананьєві Одеської області з почестями провели в останній путь загиблого на Донбасі воїна ЗСУ Руслана Волкова

Репортаж з похорону оприлюднила прес-служба 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, в якій боєць служив вогнеметчиком, передає Politeka.net

Попрощатися з Русланом прийшли його побратими, родичі і друзі, представники командування частини, а також дуже багато людей.

Труну з прикритим тілом загиблого пронесли крізь живий коридор під звуки військового оркестру.

Відспівував бійця капелан Одеської бригади морпіхів Олександро Чоков. Волкова поховали на кладовищі імені Шостої сотні.

Раніше ми повідомляли, що 6 вересня в зоні ООС на невідомому вибуховому пристрої в районі населеного пункту Новгородське підірвалася Автомобільна розливна станція АРС-14. В результаті вибуху були поранені двоє військовослужбовців.

Через добу боєць помер у лікарні від численних опіків. Загиблим виявився матрос, вогнеметник вогнеметного взводу роду радіаційного хімічного біологічного захисту 35-ї окремої бригади морської піхоти Руслан Михайлович Волков.

Нагадавши, "Все життя було попереду": молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про героя.

Як повідомляла Politeka, ЗСУ феєрично розгромили бойовиків в ООС: з'явилися подробиці і відео яскравої атаки.

Також Politeka писала, що ЗСУ дали по зубах росіянам на фронті « "великі втрати", розкрито деталі успіху в ООС.