Повідомлення прийшло в рано вранці

В Одесі співробітники екстрених служб шукають бомбу в Аркадії

Так, рано вранці, 15 вересня, в поліцію надійшло анонімне повідомлення про мінування Аркадійської алеї. Про це повідомили прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net

На місце події в терміновому порядку висунулися слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, вибухотехніки, кінологи та працівники служби з надзвичайних ситуацій.

Подробиці будуть пізніше.

Зазначимо, що вчора невідомі погрожували підірвати будівлю суду, супермаркет і Катерининську площу. Фахівці обстежили об'єкти і ніяких вибухових пристроїв не виявили.

До цього ми писали, що в Одесі спалахнула пожежа на підприємстві з виробництва пельменів та інших напівфабрикатів.

Вогняна НП сталася пізно ввечері 14 вересня по вулиці Середня, 36 на території заводу «Левада».

По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що загоряння сталося в приміщенні кабінету фінансового директора підприємства на другому поверсі двоповерхової адміністративно-виробничої будівлі.

Пожежники ліквідували полум'я о 23: 13 на загальній площі 30 кв.м. внаслідок НП вогонь знищив оздоблення стелі, пошкодив перекриття, покрівлю, майно та оргтехніку в кабінеті.

За передбачуваною версією рятувальників - це підпал.

На щастя, загиблих і постраждалих немає. Збиток встановлюється.

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