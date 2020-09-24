У морському порту Одеської області буксир врізався в судно з тоннами аміаку на борту

Подія трапилася 22 вересня в порту Південний поблизу Одеського припортового заводу. Таку інформацію оприлюднив громадський рух Стоп корупції в портах на сторінках соцмереж, передає Рoliteka.net.

Громадські працівники звертають особливу увагу, що під час зіткнення на судні Gaz SERENITY знаходилося 15 тисяч тонн аміаку.

"Вчора при відшвартуванні судна GAZ SERENITY з ОПЗ буксир MIDAS, який належить Аксон Шипінг, пом'яв бік газовоза. А на борту судна – 15 тис тонн аміаку", - йдеться в публікації.

На щастя, витоку не сталося.

До цього ми повідомляли, що в морському порту міста Рені Одеської області десять працівників заварилися в нафтовому резервуарі і оголосили голодування.

Як тоді розповів один з протестувальників, йому і восьми членам колективу не оплатили роботи з очищення резервуара від кам'яновугільної смоли. При цьому люди два з половиною місяці працювали в небезпечних для здоров'я умовах.

"Ми його очистили від кам'яно вугільної смоли. Було 9 осіб, хлопці труїлися цими залишками продуктів, підірвали здоров'я-але кажуть, що грошей нам платити не будуть", - каже робітник.

За його словами, представник компанії сказав, що резервуар нібито не готовий для прийому дизпалива і заплатив всього маленьку частину від обіцяної суми. На місці працювала поліція.

Після розголосу в ЗМІ на підприємстві оперативно виплатили робітникам всю суму. Акцію благополучно завершили.

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