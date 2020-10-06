На Херсонщині жінка вбила власну дитину, тому що не могла її вилікувати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Так, наразі правоохоронці встановлюють обставини загибелі 4-річного хлопчика у Північно-Кримському каналі.

За даними поліції, тіло 4-річного хлопчика знайшли у воді біля берега Північно-Кримського каналу у Скадовському районі.

За попередньою версію слідства, злочин скоїла 36-річна мати хлопчика, тому що він важко хворів.

Про трагедію поліцейські дізнались від 41-річного батька загиблої дитини. Він розповів, що не живе з колишньою дружиною, але щодня бачив жінку із сином у дворі. Коли два дні поспіль він не міг застати їх вдома, і на телефонні дзвінки жінка не відповідала, чоловік звернувся у поліцію.

Оглянувши будинок і двір, поліцейські виявили жінку у господарському приміщенні. Вона була у вкрай пригніченому стані. Дитини при цьому ніде не було. Жінка розповіла, що її син від народження страждав на важку недугу і нещодавно йому стало гірше. Зневірившись в одужанні дитини, жінка разом із сином сіла в рейсовий автобус і вирушила у Скадовський район. Там вони вийшли на зупинці біля Північно-Кримського каналу.

За словами жінки, вона хотіла накласти на себе руки і нібито разом із сином стрибнула у воду. Хлопчик втопився, а жінка змогла вибратися з води. Пізніше тіло дитини знайшли у воді біля берега.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 п.2 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Жінці загрожує покарання у вигляді від 10 до 15 років тюрми.