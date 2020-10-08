Епідемія китайської інфекції продовжує завдавати підступних ударів
Так, стало відомо про новий спалах COVID-19, який зафіксували в морському порту «Південний». Там заразилися близько 23 співробітників, передає Politeka.net
Як повідомила прес-служба держпідприємства, всі хворі знаходяться на самоізоляції під контролем медиків, а їх колегам роблять ІФА-тести і при необхідності - ПЛР.
Крім цього проведено аналіз контактних осіб, які також здали ПЛР. Решта поки працюють у звичайному режимі, хоча на підприємстві і введені посилені заходи безпеки.
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«На підприємстві багато карантинних заходів-дезінфікуються автобуси два рази на день, відключені ліфти, щогодини протираються всі ручки і поручні – повідомили в прес-службі.
Потрібно відзначити, що 6 жовтня, померла одна зі співробітниць порту "Південний", у якої був діагностований COVID-19. Їй йшов 58-й рік.
Станом на ранок, 8 жовтня, на території Одеської області зареєстровано 367 нових випадки зараження вірусом. За минулу добу 3 людини померли, повідомили в РНБО.
Загальна кількість хворих за час епідемії досягла 15704 жителів, 239 осіб померли, 2561 одужали, 12904 хворіють, у 17482 підозрюють Китайський вірус.
Нагадавши, школярі влаштували цькування однолітку через вірус, деталі скандалу.
Як писала Politeka, епідемія вірусу в Україні: лікар розповіла про важку ситуацію в лікарнях.
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