Епідемія китайської інфекції продовжує завдавати підступних ударів

Так, стало відомо про новий спалах COVID-19, який зафіксували в морському порту «Південний». Там заразилися близько 23 співробітників, передає Politeka.net

Як повідомила прес-служба держпідприємства, всі хворі знаходяться на самоізоляції під контролем медиків, а їх колегам роблять ІФА-тести і при необхідності - ПЛР.

Крім цього проведено аналіз контактних осіб, які також здали ПЛР. Решта поки працюють у звичайному режимі, хоча на підприємстві і введені посилені заходи безпеки.

«На підприємстві багато карантинних заходів-дезінфікуються автобуси два рази на день, відключені ліфти, щогодини протираються всі ручки і поручні – повідомили в прес-службі.

Потрібно відзначити, що 6 жовтня, померла одна зі співробітниць порту "Південний", у якої був діагностований COVID-19. Їй йшов 58-й рік.

Станом на ранок, 8 жовтня, на території Одеської області зареєстровано 367 нових випадки зараження вірусом. За минулу добу 3 людини померли, повідомили в РНБО.

Загальна кількість хворих за час епідемії досягла 15704 жителів, 239 осіб померли, 2561 одужали, 12904 хворіють, у 17482 підозрюють Китайський вірус.

Нагадавши, школярі влаштували цькування однолітку через вірус, деталі скандалу.

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