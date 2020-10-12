Канікули для одеських школярів, по всій видимості, почнуться раніше покладеного терміну

Як передає Politeka.net, про це повідомив виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

В останні дні в Україні фіксують нові антирекорди щодо хворих на китайську інфекцію.

Катастрофічна ситуація з епідемією і хворими змушує політиків приймати несподівані рішення.

Зокрема, в Міністерстві освіти подумують відправити всіх учнів на дострокові канікули.

Шкарлет сказав, що він у місці з колегами прийняли рішення вже в понеділок 12 жовтня розіслати рекомендаційні листи щодо канікул. Лист буде надіслано всім без винятку навчальним закладам загальної середньої освіти.

Крім того, закладам профосвіти, професійної та вищої освіти рекомендуватимуть з 15 жовтня до 15 листопада перейти на дистанційну форму навчання з обов'язковим виїздом студентів з гуртожитків.

Дитячі садки при цьому продовжать працювати в звичайному режимі.

Нагадаємо, що станом на 12 жовтня в Одесі та області було виявлено ще 165 нових випадки зараження вірусом. Ці дані оприлюднені на сайті РНБО.

Так, підтверджених випадків захворювання COVID - 19 на сьогоднішній день в Одеській області вже 16770. Всього загинули від інфекції 250 осіб, подолали хворобу 2670 пацієнтів, і 13685 хворіють на даний момент. Також відомо, що у 18223 підозрюють китайський вірус.

Нагадаємо, що тисячі школярів перевели на дистанційку на Одещині.

Як повідомляла Politeka, українцям оголосили про посилення карантину, кого це торкнеться.

Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.