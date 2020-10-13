В одному з навчальних закладів Миколаєва виник скандал через відмову батьків здавати кошти у фонд класу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис в соцмережі.

Так, Олег Четков розповів, що керівництво школи №56 у Миколаєві зацькувало його в спільному чаті Viber за те, що він відмовився скидати гроші на "фонди і подарунки".

Чоловік каже, що пояснив адміністрації, що він має повне право не здавати гроші на різні "фонди і подарунки". На його прохання опублікувати звіт попередніх витрат дирекція школи відповіла образами.

"Пішли глузування, переходи на особистість і інші неприємні висловлювання на мою адресу в спільному чаті Viber. Що я один не здаю гроші, завжди всім незадоволений, а решта 29 людей типу з усім погоджуються. Хоч я бачу в переписках тільки тих самих 5-7 людей, інші мовчать", - написав він.

Також чоловік прикріпив скріншоти розмови, наголосивши, що дирекція школи "принизила і комусь захотілося послати" його на ... "прямим текстом".

Адміністрація школи заявила, що дитина чоловіка залишиться без частування на святі, а також закликала забрати дочку зі школи.

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