В Одесі на зміну теплій погоді прийдуть дощі та похолодання

З новим прогнозом погоди на вихідні жителів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka

За їхніми даними, ввечері в Одесі можливі прояснення, але протягом майже всього дня погода залишатиметься похмурою. Вдень піде дощ, але ближче до вечора він повинен затихнути.

Хмарно з проясненнями. Вранці і вдень дощ.

Вітер південний, у другій половині дня західний, 9-14 метрів в секунду, місцями пориви сягатимуть до 15-24 метрів в секунду.

Температура вночі 15-17 °С, вдень 19-21 °с.

По Одеській області прогнозується хмарність з проясненнями. Дощ, місцями гроза. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, у другій половині дня західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 12-17 °С, вдень 17-22 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

У неділю, 18 жовтня, в Одесі спостерігатиметься мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 метрів в секунду.

Вночі температура істотно впаде до 7-12 °С, вдень тепліше 13-18 °с.

Нагадаємо, що погода зіпсується остаточно: де дощі і грози вдарять по українцям з новою силою, Точний прогноз.

Як повідомляла Politeka, в Одесі прийшов Травень в середині осені: кадри аномалії.

Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму": "Раз на десять років...".