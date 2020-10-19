Погода нагадає жителям Одеси, що на календарі вже друга половина осені, і пора б задуматися про те, що скоро настане зима.

Минулого тижня циклон остудив повітряні маси, а це означає, що в місті та області істотно похолодає, проте, як зазначили метеорологи, опадів на новому тижні очікувати не варто, переважатиме суха і ясна погода.

З новим прогнозом одеситів ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net



У понеділок, 19 жовтня, день, як і ранок буде в Одесі хмарним, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів. Температура вранці + 8 + 9 градусів, вдень до +15.

У вівторок, 20 жовтня, хмарний день і похмурий вечір прийдуть в Одесі на зміну ясному ранку. Без опадів температура вночі опуститися до + 7 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +14+15.

У середу і четвер, 21 і 22 жовтня, небо буде вкрите хмарами, вітер слабкий, змінних напрямків, температура вночі +10 +11 градусів, вдень істотно потеплішає і складе +19 градусів.

У п'ятницю, 23 жовтня, в Одесі на небі в цей день не буде ні хмарки. Без опадів. Температура повітря вночі + 10, вдень +20. Вологість 89%.

На вихідних в Одесі потеплішає. Ясне Ранкове небо затягнеться хмарами в середині дня і погода в Одесі буде похмурою до самого вечора. Без опадів. Вночі температура + 13 градусів, вдень повітря прогріється до +21.

Нагадаємо, що погода зіпсується остаточно: де дощі і грози вдарять по українцям з новою силою, Точний прогноз.

Як повідомляла Politeka, в Одесі прийшов Травень в середині осені: кадри аномалії.

Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму": "Раз на десять років...".