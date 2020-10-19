В Одесі раптово помер український військовий, який провів довгий час у полоні терористів "ДНР"
Житель Харківської області Кім Дуванов проходив реабілітацію в санаторії Одеси і у чоловіка раптово зупинилося серце. Це сталося в неділю 18 жовтня. Про смерть військового розповіли на сторінці ГО "ветерани антитерористичної операції міста Ізюм" у Facebook, передає Politeka.net
"Кілька днів тому Олена з Кімом поїхали в санаторій в Одесу. Сьогодні на вулиці раптово йому стало погано. Через кілька хвилин серце зупинилося. Кім помер у Оленки на руках. Лікарі "швидкої" не змогли нічим допомогти", — поділилася сумними подробицями знайома сім'ї Ольга Кептанар.
У той же час у фонді "Повернись живим" додали, що Дуванов підписав контракт зі Збройними Силами України в 2017 році. Навесні 2019 року потрапив у полон окупантів так званої "ДНР", де був понад сім місяців. 29 грудня 2019 року в результаті обміну військовий повернувся до сім'ї.
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У чоловіка залишилися дружина і двоє синів.
Зараз ветерани та волонтери збирають гроші, щоб доставити тіло бійця на малу батьківщину. Орієнтовна вартість транспортування складе 14 000 гривень.
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