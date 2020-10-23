Стало відомо, яка погода чекає Одесу під час довгоочікуваних вихідних

З новим прогнозом на 24 і 25 жовтня жителів ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net

Згідно з даними, в суботу буде досить похмура погода, а в неділю не виключається ймовірність дощу, проте температура повітря буде досить теплою.

У суботу ясною погодою одеситів цей день не порадує-Хмари закриють небо вже з самого ранку і протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м / с.

Температура 9-11 °С тепла, вдень 19-21 °с.

По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 6-11 °С тепла, вдень 17-22 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

У неділю весь день в Одесі буде хмарним. Можливий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 9-14 градусів тепла, вдень 15-20 градусів.

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Як повідомив віце-мер Дмитро Жеман, опалювальний сезон в Одесі почнеться з 26 жовтня.

"Всі котельні знаходяться в повній готовності. Ми знаходимося на початку опалювального сезону. Він розпочнеться 26 жовтня ", - відрапортував Жеман.

У той же час Одеський голова Геннадій Труханов додав, що температурний режим дозволяв перенести опалювальний сезон.

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