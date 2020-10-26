В останній тиждень жовтня Одесу накриють грозові дощі, проте погода побалує теплом

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, похмура, а місцями дощова погода буде спостерігатися на початку тижня, ближче до його середини розпогодиться. При це денна температура дозволить одеситам ще поносити легкий одяг протягом дня. Щодня очікується температура від +12 до +17, а місцями буде майже літня погода, повітря прогріється аж до + 22 градусів.

У понеділок, 26 жовтня, протягом усього дня погода буде похмурою. Увечері синоптики прогнозують дощ c грозою. Вітер північно-східний з досить сильними поривами-9-14 метрів в секунду. Температура вночі опуститься до 10-15 °С, вдень варто чекати 15-20 °С.

У вівторок, 27 жовтня, хмари в Одесі будуть приховувати небо весь час, вдень ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. У першій половині дня йтиме дощ, який після невеликої перерви відновиться ввечері, але з меншою інтенсивністю. Вітер північний, 4-8 метрів в секунду. Вночі похолодає до 9-14 °С, вдень температура підніметься близько 17-22 °С.

У середу, 28 жовтня, на зміну похмурому ранку в Одесі прийде ясний день, і хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.Температура залишиться без змін.

У четвер і п'ятницю в місті буде сонячно. Вітер північно-західний, 4-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме 12-14 °С, вдень – 15-17 °С.

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