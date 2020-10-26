І це майбутні юристи

З'явилася інформація, що студентів ківаловського вузу-юридична академія примушували до голосування в Одесі

Про це повідомили в громадянській мережі « Опора ».

Спершу, в телеграм-каналах повідомили, що на виборчій дільниці, яка знаходиться в приміщенні гуртожитку №3 Національного університету "Одеська юридична академія" по Фонтанській дорозі, 71, перевіряють, чи проголосували студенти-виборці.

Далі спостерігач поспілкувався з виборцем, який підтвердив, що представники навчального закладу дійсно перевіряли факт явки студентів на виборчу дільницю.

У поліції також прокоментували інцидент і розповіли, що їм надійшло звернення одного зі спостерігачів про те, що біля виборчої дільниці відразу після голосування виборці по черзі сідають до припаркованої машини і письмово фіксують якісь дані.

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Нагадаємо, що 25 жовтня в Одесі пройшли місцеві вибори і стали відомі перші результати.

Мер Геннадій Труханов набрав 34,4% голосів.

У два рази менше голосів зібрав Микола Скорик ("Опозиційна платформа – за життя") - 17,93%.

На третьому місці з практично однаковими результатами виявилися Олег Філімоно ("Слуга народу") - 13,75% і Петро Обухів ("Європейська солідарність") - 12,52%.

Решта кандидатів не набрали і шести відсотків.

При цьому в Одесі буде другий тур виборів, так як Труханов не набрав більше 50% голосів.

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