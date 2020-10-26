У день голосування на виборчих дільницях в Одеській області поліція зафіксувала 338 порушень

Як передає Politeka.net, такі дані в ході брифінгу озвучив одеський губернатор Максим Куций.

Основними порушеннями, за словами голови ОДА, були голосування не за місцем прописки, повідомлення про замінування дільниць, дрібне хуліганство, доставка громадян групами до місця голосування.

«Мали місце спроби підкупу виборців. Представники різних політсил пропонували по тисячі гривень за голос. Поліція також затримала організаторів фальсифікацій, зараз йдуть слідчі дії", - розповів Куций.

Також стало відомо, що чотирьом членам виборчих комісій стало погано, їм викликали «швидку», одного госпіталізували з гіпертонічним кризом.

"Була зафіксована активність молодих людей, які нібито хотіли висловити громадянську позицію і приходили групами на виборчі дільниці, намагаючись затягувати процес оформлення і реєстрації виборців», - зазначив губернатор Одещини.

У той же час, за даними ЦВК, на місцевих виборах в Одеській області 25 жовтня проголосували 617 298 виборців. Це 35,46% від загального числа виборців.

Відзначимо, в цілому в Україні проголосували 36,88% виборців.

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